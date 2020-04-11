KıbrısManşet

3 üründe limit üstü kalıntı bulundu

11 Nisan 2020

Tarım Dairesi 3- 9 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

“İthal ürünlerden 16 numuneden 13 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulundu.

Svs Tic. Ltd. ait Elma Stk. ilgili firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Köşe Tic. Ltd. ait Can Erik ve Selgün Tic.Ltd. ait Kırmızı Elma ilgili firmaların isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli Ürünlerden 23 numuneden 22 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu.

Mağusa sakinlerinden Zahide Yıldırım’a ait kapya biberde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.”



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Girne Belediyesi işyeri denetimlerine devam ediyor

Girne Belediyesi işyeri denetimlerine devam ediyor

10 Nisan 2020
Photo of Koronavirüs mücadelesinde robotlar devrede

Koronavirüs mücadelesinde robotlar devrede

10 Nisan 2020
Photo of Michail: Özel jetle Kıbrıs’a gelenlerin hepsi hasta olan vatandaşlar

Michail: Özel jetle Kıbrıs’a gelenlerin hepsi hasta olan vatandaşlar

10 Nisan 2020
Photo of Haluk Levent’in derneğinden KKTC’ye bağış

Haluk Levent’in derneğinden KKTC’ye bağış

10 Nisan 2020
Photo of Atakan: Karantinadan kaçan olmadı

Atakan: Karantinadan kaçan olmadı

10 Nisan 2020
Photo of Hentbol ligleri oynanıp bitecek

Hentbol ligleri oynanıp bitecek

10 Nisan 2020
Photo of Atakan: Uçuş ekibi bulmak güç, izin almak zor

Atakan: Uçuş ekibi bulmak güç, izin almak zor

10 Nisan 2020
Photo of Atakan: Yurt dışından cenazelerin getirilmesi yakın gelecekte mümkün değil

Atakan: Yurt dışından cenazelerin getirilmesi yakın gelecekte mümkün değil

10 Nisan 2020
Photo of 50 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk futbol teması…

50 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk futbol teması…

10 Nisan 2020
Photo of Hem yasağa uymadı hem alkollü çıktı

Hem yasağa uymadı hem alkollü çıktı

10 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]m
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı