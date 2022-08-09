3 sendikadan hükümete gün süre

Kamu-İş, KTAMS ve Kamu-Sen, Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliği yarın mesai bitimine kadar giderilmezse Perşembe tam gün uyarı grevine gidecek.

Kamuda örgütlü üç sendika Kamu-İş, KTAMS ve Kamu-Sen adına ortak açıklama yapan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliğinin giderilmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yarın mesai bitimine kadar süre verdiklerini bildirdi.

Serdaroğlu, “Partizanca tutumlar nedeniyle oluşan personel kaybı giderilmezse Perşembe günü Kamu-İş, KTAMS ve Kamu-Sen olarak tam gün uyarı grevine gideceğiz” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde ciddi bir sıkıntı olduğuna işaret eden Serdaroğlu, yaşanan yoğunluk ve iş yükü nedeniyle vatandaşın saatlerce beklemek zorunda kaldığını, bu yüzden personel ile sık sık karşı karşıya geldiğini belirtti.

Yaptıkları tüm girişimlere rağmen daireden alınan personelin yerine başka personel konulmadığını da dile getiren Serdaroğlu, “Hükümet artık bu siyasi alımlardan, kamu kurumları arasında personel kaydırmaktan vazgeçmeli. Bu partizanca tutum nedeniyle şu anda Lefkoşa Trafik Dairesi’nde başta vezne bölümü olmak üzere büyük yoğunluk yaşanıyor. Vatandaş bu çileye mahkum edilemez.” ifadelerini kullandı.