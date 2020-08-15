KıbrısManşet

3 pozitif vaka daha

16 Ağustos 2020
3 pozitif vaka, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, KKTC, Kuzey Kıbrıs, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’de katıldığı canlı yayında bugün açıklanan 10 pozitif vakanın ardından, 3 pozitif vakanın daha tespit edildiğini açıkladı.

Pilli, 3 vakadan 2’sinin temaslı vakalardan olduğu, 1’inin ise yerel vaka olduğunu ifade etti.

Açıklanan 10 vakanın ardından, 3 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle bugünkü toplam vaka sayısı 13’e ulaştı.

Yerel vakanın nereden bulaştığının bilinmediğini, araştırılmakta olduğunu dile getiren Pilli, 1 temmuzdan itibaren toplam vaka sayısının 101 olduğunu, bu vakalardan 36’sının taburcu edildiğini kaydetti.

Pilli, 65 kişiden 32 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, 33 kişinin ise herhangi bir semptom veya şikayeti olmadığından karantina otellerinde tedavi gördüklerini, test sonuçlarının negatif olması halinde taburcu edileceklerini belirtti.

Pilli şunları da kaydetti:

“1 Temmuz’dan sonra yerel bulaş olacağı kaçınılmazdır. Bizim amacımız sağlık ön planda olmak koşuluyla ekonomiyi de birlikte götürmektir. Bu savaşı biz en iyi şekilde kazandık, bundan sonra da halkımız ile birlikte başaracağız.

Halkımız genel kurallara uymalıdır. Vakalar yurt dışından gelmektedir. Bazı vakalar tespit edilmeyip kuluçka döneminden olmasından dolayı bulaş olmuştur.

Basında çok yanlış haberler verilmektedir. Yanlış haber yansıtan basın kuruluşları hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Halkımızın yanlış haberlere itibar etmemelerini istiyoruz.”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Bahçe duvarına çarparak durabildi

Bahçe duvarına çarparak durabildi

14 Ağustos 2020
Photo of Yerli domateste limit üstü kalıntı

Yerli domateste limit üstü kalıntı

14 Ağustos 2020
Photo of Pilli: Toplam 2084 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

Pilli: Toplam 2084 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

14 Ağustos 2020
Photo of Okullar için karar 21 Ağustos’ta

Okullar için karar 21 Ağustos’ta

14 Ağustos 2020
Photo of Taçoy: Barış Harekatı minnetle anmalı

Taçoy: Barış Harekatı minnetle anmalı

14 Ağustos 2020
Photo of Güney’de 13 yeni vaka tespit edildi

Güney’de 13 yeni vaka tespit edildi

14 Ağustos 2020
Photo of Ekonomik Örgütler’den ‘Öğrenci Dostu Ada’ projesine destek

Ekonomik Örgütler’den ‘Öğrenci Dostu Ada’ projesine destek

14 Ağustos 2020
Photo of Erhürman: Toplumun her alanda liderliğe ihtiyacı var

Erhürman: Toplumun her alanda liderliğe ihtiyacı var

14 Ağustos 2020
Photo of Aşırı sıcak hava için sarı alarm yayınlandı

Aşırı sıcak hava için sarı alarm yayınlandı

14 Ağustos 2020
Photo of Evlerinde 163 adet uyuşturucu hap bulundu

Evlerinde 163 adet uyuşturucu hap bulundu

14 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı