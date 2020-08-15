3 pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’de katıldığı canlı yayında bugün açıklanan 10 pozitif vakanın ardından, 3 pozitif vakanın daha tespit edildiğini açıkladı.

Pilli, 3 vakadan 2’sinin temaslı vakalardan olduğu, 1’inin ise yerel vaka olduğunu ifade etti.

Açıklanan 10 vakanın ardından, 3 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle bugünkü toplam vaka sayısı 13’e ulaştı.

Yerel vakanın nereden bulaştığının bilinmediğini, araştırılmakta olduğunu dile getiren Pilli, 1 temmuzdan itibaren toplam vaka sayısının 101 olduğunu, bu vakalardan 36’sının taburcu edildiğini kaydetti.

Pilli, 65 kişiden 32 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, 33 kişinin ise herhangi bir semptom veya şikayeti olmadığından karantina otellerinde tedavi gördüklerini, test sonuçlarının negatif olması halinde taburcu edileceklerini belirtti.

Pilli şunları da kaydetti:

“1 Temmuz’dan sonra yerel bulaş olacağı kaçınılmazdır. Bizim amacımız sağlık ön planda olmak koşuluyla ekonomiyi de birlikte götürmektir. Bu savaşı biz en iyi şekilde kazandık, bundan sonra da halkımız ile birlikte başaracağız.

Halkımız genel kurallara uymalıdır. Vakalar yurt dışından gelmektedir. Bazı vakalar tespit edilmeyip kuluçka döneminden olmasından dolayı bulaş olmuştur.

Basında çok yanlış haberler verilmektedir. Yanlış haber yansıtan basın kuruluşları hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Halkımızın yanlış haberlere itibar etmemelerini istiyoruz.”