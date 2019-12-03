3 haftada 3’üncü uzay yürüyüşü

Uluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonu'nda g\u00f6revli astronotlar, istasyonun d\u0131\u015f\u0131ndaki kozmik \u0131\u015f\u0131n dedekt\u00f6r\u00fcne yeni pompalar yerle\u015ftirmek i\u00e7in uzay y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131.\u00a0Bunun yakla\u015f\u0131k 3 hafta i\u00e7inde 3. uzay y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc oldu\u011fu ifade edildi.\r\n\r\n\r\nUluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonu'nda (ISS) g\u00f6revli \u0130talyan ve Amerikal\u0131 astronotlar\u00a0Luca Parmitano\u00a0ve\u00a0Andrew Morgan,\u00a0uzay y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\u0130talyan ve Amerikal\u0131 astronotlar Luca Parmitano ve Andrew Morgan'\u0131n uzay y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc s\u0131ras\u0131nda uygun so\u011futma sistemi bulunmad\u0131\u011f\u0131ndan ar\u0131zal\u0131 olan 2 milyar dolarl\u0131k Alfa Manyetik Spektrometre ile 4 yeni pompan\u0131n ba\u011flant\u0131s\u0131n\u0131 kurmaya \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nKar\u015f\u0131 madde ve karanl\u0131k madde av\u0131 i\u00e7in 2011'de Endeavour Uzay Meki\u011fi'nin son u\u00e7u\u015fuyla ISS'ye g\u00f6nderilen Alfa Manyetik Spektrometre'nin o tarihten bu yana 148 milyardan fazla kozmik \u0131\u015f\u0131n\u0131 inceledi\u011fi ifade ediliyor.\r\n\r\nParmitano ve Morgan'\u0131n y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn 6,5 saat s\u00fcrmesi bekleniyor. Bunun yakla\u015f\u0131k 3 hafta i\u00e7inde 3. uzay y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc oldu\u011fu ifade edildi.\r\n\r\n