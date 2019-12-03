TeknolojiUzay

3 haftada 3’üncü uzay yürüyüşü

3 Aralık 2019

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli astronotlar, istasyonun dışındaki kozmik ışın dedektörüne yeni pompalar yerleştirmek için uzay yürüyüşüne çıktı. Bunun yaklaşık 3 hafta içinde 3. uzay yürüyüşü olduğu ifade edildi.



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