Kıbrıs

Manavoğlu: Ülke şartlarına uygun yasalarla engelli vatandaşların sorunlarına kalıcı çözüm şart

3 Aralık 2019
Gülşah Şanver Manavoğlu

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “ülke şartlarına uygun yasalarla engelli vatandaşların sorunlarına kalıcı çözüm şart” dedi.

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü başlıklı bir konuşma yaptı.

Partisinden verilen bilgiye göre, Manavoğlu, konuşmasında, engelli sorunlarını anlamak için anahtarın empati yapabilmek olduğunu söyledi. Manavoğlu, mimari projelerin evrensel tasarım ilkelerine uygunsa onaylanması gerektiğini dile getirdi.



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