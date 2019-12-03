Kıbrıs

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Dereboyu’nda etkinlik düzenlendi

3 Aralık 2019

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Dereboyu’nda etkinlik düzenlendi.

Engelli bireylerin önündeki engellerin kaldırılması, iş ve sosyal yaşamda aktif rol almaları gibi konularda farkındalık amaçlayan etkinlikte konuşmalar yapıldı, müzik dinletisi yapıldı.

LTB Engelli Konseyi’nden Çelen Cağansoy, “toplum içinde birbirimizi anlamak ve tamamlamak zorundayız” diyerek, eğitim ve sosyal yaşamın ilerlemesi açısından yapılması gerekenler olduğunu söyledi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “tüm engelleri ortadan kaldırmak adına yapılması gerekenleri yapmaya hazırız” diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar ise, devlet olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışma ve düzenlemeleri yapma konusunda irade ortaya koyduklarını ifade ederek, sivil toplum örgütleriyle ve halkın duyarlılığıyla tüm medeni ülkeler gibi KKTC’de de uygarlık anlayışını hayata geçirme hedefinde olduklarını söyledi.
Etkinlik, balon uçurmayla son buldu.



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