3.Doz Pfizer-BioNTech aşı uygulaması 40 yaş gurubuna indirildi

Sağlık Bakanlığı 3.Doz Pfizer-BioNTech aşı uygulamasının 40 yaş gurubuna indirildiğini açıkladı.
2 doz Sinovac aşısını tamamlayan ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 3. Doz Pfizer-BioNTech aşılarını uygulama yaşları 40 yaşa indirilmiştir.
Aşıların yapılacağı merkezler şöyle;
Lefkoşa
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Bölümü ( Hafta arası 08.30-13.00 –Cumartesi 08.00-16.00 )
Trenyolu Polikliniği- ( Hafta arası 08.30-14.00)
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ( Hafta arası 08.00-16.00)
Gazimağusa
Mağusa Devlet Hastanesi ( Hafta arası 08.00-14.00- Cumartesi 08.00-14.00)
Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri ( Hafta arası 08.00-16.00)
Girne
Girne Akçiçek Hastanesi ( Hafta arası 08.00-14.00)
Suat Günsel Hastanesi ( Hafta arası 08.00-16.00)
Güzelyurt
Yakın Doğu üniversitesi Güzelyurt Dispanseri ( Hafta arası 08.00-16.00)
Lefke
Cengiz Topel Hastanesi ( Hafta arası 09.00-13.00)