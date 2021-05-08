28’i yerel toplam 41 yeni vaka

“Toplam 8276 test yapıldı, 28’i yerel 41 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8276 olup, 28’i yerel 41 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 28 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 11 kişi Girne, 1 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy-1/ Gönyeli-3 / Göçmenköy-1/Haspolat-1 / K.Kaymaklı-3 / Alayköy-1

Girne

Girne Merkez- 4/ Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-5

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Gülseren-2/ Karakol-1

İskele

Ağıllar Köyü-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez- 2

8 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8276

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 28

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.050.981

Toplam Vaka Sayısı: 6649

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6074

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 542

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 460

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 28

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 253

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 51

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1367

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2127