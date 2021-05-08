20 yaşındaki Solamon yoğun bakıma kaldırıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre boğulma tehlikesi geçiren şahıs 08.05.2021 tarihinde, saat 17:30 raddelerinde Gazimağusada, Plam Beach plajında, plajdan yaklaşık 70 metre deniz içerisinde yüzmekte olan Friday Solamon (E-20) boğulma tehlikesi geçirmiştir. Adı edilen çevreden bulunanların yardımı ile denizden çıkarılarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastenesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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