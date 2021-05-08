Dünya
Afganistan’da patlama: 25 ölü
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir okulun yakınında patlama meydana geldi. Patlamada 25 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.
Başkent Kabil’deki patlama, kentin batısındaki bir okulun yakınında meydana geldi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı, 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 52 kişinin yaralandığını duyurdu.
Kayıp ve yaralananlar arasında öğrenciler de bulunuyor.
Patlamanın sebebi açıklanmadı
Hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.
Patlamaya neyin sebep olduğuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Taliban’dan kınama
Bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı kınadıklarını açıkladı.