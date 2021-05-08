Dünya

Afganistan’da patlama: 25 ölü

8 Mayıs 2021
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Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir okulun yakınında patlama meydana geldi. Patlamada 25 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

Başkent Kabil’deki patlama, kentin batısındaki bir okulun yakınında meydana geldi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 52 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kayıp ve yaralananlar arasında öğrenciler de bulunuyor.

Patlamanın sebebi açıklanmadı

Hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamaya neyin sebep olduğuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Taliban’dan kınama

Bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı kınadıklarını açıkladı.





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8 Mayıs 2021


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