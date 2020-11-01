25 yaşındaki Melisa hayatını kaybetti

Güzelyurt’ta, Güzelyurt – Lefkoşa çift şeritli Anayolu üzerinde bu sabah saatlerinde meydana gelen çarpışmada 25 yaşındaki Melisa Yıldırım hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 04:30 sırlarında, Güzelyurt’ta, Güzelyurt – Lefkoşa çift şeritli Anayolu üzerinde Lefkoşa gidiş yönünde bulunan Eray Cemil Petrol İstasyonu içerisinden anayola ters yöne sağa doğru çıkış yapan DT 177 plakalı salon araç sürücüsü Lefke’de sakin Hasan Serkan GÜN (E-26), o esnada anayol üzerinde Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru seyreden Yayla’da sakin Tolga ABDULLAHOĞLU (E-51) yönetimindeki HP 769 plakalı çift kabin araç ile yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu DT 177 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefke’de sakin Melisa YILDIRIM (K-25) olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Olayda yaralanan DT 177 plakalı araç sürücüsü Hasan Serkan GÜN ile HP 769 plakalı araç sürücüsü Tolga ABDULLAHOĞLU ve HP 769 plakalı araçta yolcu olarak bulunan, Şahsin ABULLAHOĞLU (E-43) ve Özgün ABDULLAHOĞLU (E-21) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.