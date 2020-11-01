ManşetTürkiye

33 saat sonra kurtarıldı

1 Kasım 2020
İzmir deprem





Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan ve hasar gören 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalan bir kişi 33 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.







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1 Kasım 2020

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