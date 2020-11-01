33 saat sonra kurtarıldı

İzmir 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 17 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssü Seferihisar’dı. 15 saniye süren deprem en çok Bayraklı, Buca, Bornova ve Seferihisar ilçelerini etkiledi.

Deprem bölgesinde 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

33 SAAT SONRA KURTARILDI

İzmir’de depremde çöken Rıza Bey Apartmanı’nda, depremden 33 saat sonra bir kişi sağ çıkartıldı.

70 yaşında olduğu öğrenilen Ahmet Çitim adlı vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

26’NCI SAATTE KURTARILDI

Depremde enkaz altında kalan Halim Sarı (65), arama- kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 26 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı’ndaki arama -kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı. Binanın zemin katındaki markette bulunduğu sırada enkaz altına kalan Halim Sarı ile temas kuruldu. Arama-kurtarma görevlilerinin konuştuğu Sarı’nın bilincinin açık olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla Halim Sarı kurtarıldı. Yaralı Halim Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.a