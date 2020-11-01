33 saat sonra kurtarıldı

Merkez \u00fcss\u00fc Ege Denizi'nin Seferihisar a\u00e7\u0131klar\u0131 olan 6,6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem sonras\u0131 y\u0131k\u0131lan ve hasar g\u00f6ren 8 binada arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. Depremde y\u0131k\u0131lan R\u0131za Bey Apartman\u0131 enkaz\u0131 alt\u0131nda kalan bir ki\u015fi 33 saat sonra yaral\u0131 olarak \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\u0130zmir 6,6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremle sars\u0131ld\u0131. 17 kilometre derinli\u011findeki depremin merkez \u00fcss\u00fc Seferihisar'd\u0131. 15 saniye s\u00fcren deprem en \u00e7ok Bayrakl\u0131, Buca, Bornova ve Seferihisar il\u00e7elerini etkiledi.\r\n\r\nDeprem b\u00f6lgesinde 8 binada arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.\r\n\r\n \r\n33 SAAT SONRA KURTARILDI\r\n\u0130zmir'de depremde \u00e7\u00f6ken R\u0131za Bey Apartman\u0131'nda, depremden 33 saat sonra bir ki\u015fi sa\u011f \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131.\r\n\r\n70 ya\u015f\u0131nda oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen Ahmet \u00c7itim adl\u0131 vatanda\u015f, ekipler taraf\u0131ndan kurtar\u0131ld\u0131ktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerinde bulunan Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca da AFAD yetkililerinden bilgi ald\u0131.\r\n26'NCI SAATTE KURTARILDI\r\nDepremde enkaz alt\u0131nda kalan Halim Sar\u0131 (65), arama- kurtarma ekipleri taraf\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 26 saat sonra yaral\u0131 kurtar\u0131ld\u0131.\r\n\r\nDepremde, ilk 3 kat\u0131 \u00e7\u00f6k\u00fcp yan yatan 11 katl\u0131 Y\u0131lmaz Erbek Apartman\u0131'ndaki arama -kurtarma s\u0131ras\u0131nda \u00e7\u00f6kme ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in binaya vin\u00e7ler ile destek sa\u011fland\u0131. Binan\u0131n zemin kat\u0131ndaki markette bulundu\u011fu s\u0131rada enkaz alt\u0131na kalan Halim Sar\u0131 ile temas kuruldu. Arama-kurtarma g\u00f6revlilerinin konu\u015ftu\u011fu Sar\u0131\u2019n\u0131n bilincinin a\u00e7\u0131k oldu\u011fu belirlendi. Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmayla Halim Sar\u0131 kurtar\u0131ld\u0131. Yaral\u0131 Halim Sar\u0131, ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.a\r\n\r\n