KıbrısManşet

2,5 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı

30 Temmuz 2019

Dün 23.00 sıralarında, Dörtyol’da şüpheli vaziyette görülen V.S.’nin (E-22) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 2,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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