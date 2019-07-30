2,5 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı

Dün 23.00 sıralarında, Dörtyol’da şüpheli vaziyette görülen V.S.’nin (E-22) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 2,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.