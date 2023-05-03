24 yaşındaki “hacker” cinayeti itiraf etti

Güney Kıbrıs’ta bir süredir kayıp olan 31 yaşındaki Angelos Perikleus’un, pazar günü olayla bağlantısı olduğundan şüphelenilen ve gözaltına alınan 24 yaşındaki “hacker” tarafından öldürüldüğünün kesinleştiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 24 yaşındaki şüphelinin 71 yaşındaki amcasının, polise ifade vererek 24 yaşındaki yeğeninin cinayeti kendisine itiraf ettiğini ve kendisinden, maktulün atış alanında bulunan aracını yakmak için yardım istediğini söylediğini yazdı.

Gazete, 24 yaşındaki şahsın dün yeniden Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatıldığını; maktulün cesedinin nereye gömüldüğünün belirlenmesi için de soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.