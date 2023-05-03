CTP Gençlik Örgütü: İfade ve basın özgürlüğü, demokratik bir toplum için vazgeçilmezdir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, ifade ve basın özgürlüğünün, demokratik bir toplum için vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

CTP Gençlik Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19’uncu maddesinde yer alan ifade özgürlüğü hakkının, diğer tüm insan haklarından yararlanmanın ön koşulu ve itici gücü olduğu ifade edildi.

“Bu hak, ancak özgürce bilgi edinme ve düşünce özgürlüğü hakkı ile anlam kazanır” denilen açıklamada, basın özgürlüğü, gazetecilerin güvenliği ve halkın doğru bilgiye erişiminin tam da bu noktada ön plana çıktığı belirtildi.

Dünya ülkelerine bakıldığında refah, barış, huzur ve insan haklarının geliştiği ülkelerde ifade ve basın özgürlüğünün de geliştiğinin görüldüğü ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Ancak bugün ülkemizde gazetecilerin haklarının mevcut görünümü, son derece üzücüdür. Yaklaşık 150 senelik bir geçmişe sahip olan Kıbrıs Türk basını, yıllarca çeşitli hükümetler ve otoritelerden dolayı sansürlenmeye ve kısıtlanmalara maruz kalmıştır.”

CTP Gençlik Örgütü’nün, basının gerçekten özgür ve bağımsız olacağı koşullar tam olarak oluşana kadar çalışacağı ve bu amaçla mücadele eden yol arkadaşlarının yanında olacağı sözü verilen açıklamada, tüm basın emekçilerinin, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü selamlandı.