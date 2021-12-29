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223’ü yerel, 247 pozitif vaka

29 Aralık 2021
KKTC-koronavirüs-vakaları






Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.050  olup, 223’ü yerel 247 pozitif vakaya rastlanmış, 201 kişi taburcu edilmiştir.

 




1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 223 kişi ise yerel vakadır.



 

80 kişi Lefkoşa, 61 kişi Girne, 49 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

 

29 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.050

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 247

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23

 

Yerel Vaka Sayısı: 223

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 201

 

Bugün Kaybedilen Hasta:

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.670.195

 

Toplam Vaka Sayısı: 35.011

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.643

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2232

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49

 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2172

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 138

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3458

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 411

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 354

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5666

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 103506



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29 Aralık 2021


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