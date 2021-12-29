KTHES ek mesaiye kalmama eylemini durdurdu

KTHES Pazartesi gününden itibaren başlatmış olduğu ek mesaiye kalmama eylemini durdurdu. KTHES’ten yapılan açıklamada Maliye Bakanı Sn. Dursun Oğuz ile ek- mesailerin ödenmesi konusunda takvimlendirme yapılması konusunda uzlaşıya varıldığı belirtildi.





Açıklama şöyle: Tüm kamuoyu ve üyelerimizin bilgisine;





Bugün haklı taleplerimizden ötürü başlatmış olduğumuz eylem neticesinde bugün maliye bakanlığında diğer sendikalarla birlikte maliye bakanı Sn. Dursun Oğuz ile yapmış olduğumuz toplantı neticesinde, ek- mesailerin takvimlendirme yapılması konusunda uzlaşıya varılmıştır.

Yapılan antlaşma neticesinde

Ocak ayının 15 ine kadar 1 ek mesai ( ağustos ) ayı ek mesaisi,

Şubat ayının 15 ine kadar 1 ek mesai ( eylül ) ayı ek mesaisi,

Mart ayı içerisinde 1-15 arası 1 ek mesai 15-30 arası 1 ek mesai 2 ek mesai (ekim-kasım ) ek mesaisi.

Nisan ayı içerisinde 1-15 arası 1 ek mesai 15-30 arası 1 ek mesai 2 ek mesai ( aralık- ocak ) ek mesaisi

Mayıs ayı içerisinde 1-15 arası 1 ek mesai 15-30 arası 1 ek mesai 2 ek mesai ( şubat- mart) ek mesaisi

Şeklinde olmuştur.

Bu sebepten ötürü ek mesaiye gelmeme eylemimizi durdurtmuş bulunmaktayız.

Saygılarımızla.