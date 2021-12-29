Kıbrıs
KTHES ek mesaiye kalmama eylemini durdurdu
KTHES Pazartesi gününden itibaren başlatmış olduğu ek mesaiye kalmama eylemini durdurdu.
KTHES Pazartesi gününden itibaren başlatmış olduğu ek mesaiye kalmama eylemini durdurdu. KTHES’ten yapılan açıklamada Maliye Bakanı Sn. Dursun Oğuz ile ek- mesailerin ödenmesi konusunda takvimlendirme yapılması konusunda uzlaşıya varıldığı belirtildi.
Açıklama şöyle:
Tüm kamuoyu ve üyelerimizin bilgisine;
Bugün haklı taleplerimizden ötürü başlatmış olduğumuz eylem neticesinde bugün maliye bakanlığında diğer sendikalarla birlikte maliye bakanı Sn. Dursun Oğuz ile yapmış olduğumuz toplantı neticesinde, ek- mesailerin takvimlendirme yapılması konusunda uzlaşıya varılmıştır.
Yapılan antlaşma neticesinde
Ocak ayının 15 ine kadar 1 ek mesai ( ağustos ) ayı ek mesaisi,
Şubat ayının 15 ine kadar 1 ek mesai ( eylül ) ayı ek mesaisi,
Mart ayı içerisinde 1-15 arası 1 ek mesai 15-30 arası 1 ek mesai 2 ek mesai (ekim-kasım ) ek mesaisi.
Nisan ayı içerisinde 1-15 arası 1 ek mesai 15-30 arası 1 ek mesai 2 ek mesai ( aralık- ocak ) ek mesaisi
Mayıs ayı içerisinde 1-15 arası 1 ek mesai 15-30 arası 1 ek mesai 2 ek mesai ( şubat- mart) ek mesaisi
Şeklinde olmuştur.
Bu sebepten ötürü ek mesaiye gelmeme eylemimizi durdurtmuş bulunmaktayız.
Saygılarımızla.
KTHES
BAŞKANI
İBRAHİM ÖZGÖÇMEN