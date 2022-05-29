KıbrısManşetSağlık

22 yeni vaka 1 can kaybı

29 Mayıs 2022
kktc koronavirüs







“Toplam 7307 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 22 pozitif vakaya rastlandı”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 7307 olup, 1 kişi vefat etmiş, 22 pozitif vakaya rastlanmıştır. ”



14 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 1 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

29 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7307

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.008.227

Toplam Vaka Sayısı: 94.963

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.366

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 361

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9

Karantinadaki Vaka Sayısı: 352

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



Etiketler
29 Mayıs 2022






Başa dön tuşu