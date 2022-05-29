Kıb-Tek, Geçitköy bölgesinde yaşanan yangın felaketiyle ilgili açıklama yaptı

Kıb-Tek Müdür yardımcısı Mehmet Özçelik Geçitköy bölgesinde yaşanan yangın felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

Özçelik, yangının bölgede bir çöp kamyonunun iletim hatlarına zarar vermesi sonucu çıktığını doğruladıklarını açıkladı.

ÖNEMLİ DUYURU

“27-05-2022 tarihinde ülkemizin en güzel doğa parçalarından birisi olan Geçitköy bölgesinde yaşanan yangın felaketi hakkında Kıb-Tek olarak açıklama yapma gereği oluşmuştur.

27-05-2022 tarihinde yaşanan ve basin da çıkan bazı haberlere göre felaketin elektrik iletim hatlarının kıvılcım atması ile başladığı yayınlanmaktadır. Bazı görgü tanıklarının ifadeleri ışığında bahsi geçen bölgede bir çöp kamyonunun iletim hatlarımıza zarar vermesi sonucu felaketin başladığı yönündedir. Kıb-Tek olarak olay yerinde Teknik ekiplerimiz ile yapmış olduğumuz incelemede konu edilen kamyon olayını doğrulayacak emarelere ulaşılmıştır. Ulaşılan bilgiler Polis Teşkilatımız ile de paylaşılmış olup, yaşanan felaketin tekrarlanmaması için herkesin enüst düzeyde dikkat etmesini arzulamaktayız.”

Mehmet ÖZÇELİK

Genel Müdür Yardımcısı