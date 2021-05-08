22 yaşındaki genç, trafik kazasında hayatını kaybetti

Bu sabah saat 02:50 sıralarında, Haspolat – UKÜ çemberi arasında meydana gelen kazada Eren Mustafa İnancı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 02:50 sıralarında, Haspolat – UKÜ çemberi arasında, Ağırdağ’da sakin Eren Mustafa İNANCI (E-22), yönetimindeki LJ 137 plakalı araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağa meyilli kısmına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak banket içerisinde park halinde bulunan TLK 810 plakalı tır araca çarpmıştır.

Kaza sonucu LJ 137 plakalı araç sürücüsü Eren Mustafa İNANCI olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.