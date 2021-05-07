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Bir zamanlar Kıbrıs reyting sıralamasında 10. sırada

7 Mayıs 2021
bir zamanlar kıbrıs reyting sıralaması





Geçtiğimiz hafta reyting sıralamasında 7. sırada bulunan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi bu hafta 10. sırada kendine yer bulabildi.

6 Mayıs 2021 reyting sonuçları açıklandı. Buna göre; TRT 1’de yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi 10. sırada yer alırken, “Bir Zamanlar Çukurova” isimli dizi ise 1’inci sırada yer aldı.

Açıklanan reyting sonuçları incelendiğinde; birinci sırada “Bir Zamanlar Çukurova” dizisi yer alırken, ikinci sırada ise “Camdaki Kız” isimli program yer aldı. Üçüncü sırada da ““Esra Erol’da” yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI – 6 MAYIS

1       BIR ZAMANLAR CUKUROVA     ATV

2       CAMDAKI KIZ        KANAL D

3       ESRA EROL’DA      ATV

4       SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER   FOX

5       hava durumu    ATV

6       MUCIZE DOKTOR  FOX

7       PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR        ATV

8       MUGE ANLI ILE TATLI SERT      ATV

9       SURVIVOR   TV8

10     BIR ZAMANLAR KIBRIS    TRT 1





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7 Mayıs 2021


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