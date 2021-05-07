Bir zamanlar Kıbrıs reyting sıralamasında 10. sırada

Geçtiğimiz hafta reyting sıralamasında 7. sırada bulunan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi bu hafta 10. sırada kendine yer bulabildi.

6 Mayıs 2021 reyting sonuçları açıklandı. Buna göre; TRT 1’de yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi 10. sırada yer alırken, “Bir Zamanlar Çukurova” isimli dizi ise 1’inci sırada yer aldı.

Açıklanan reyting sonuçları incelendiğinde; birinci sırada “Bir Zamanlar Çukurova” dizisi yer alırken, ikinci sırada ise “Camdaki Kız” isimli program yer aldı. Üçüncü sırada da ““Esra Erol’da” yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI – 6 MAYIS

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 ESRA EROL’DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 hava durumu ATV

6 MUCIZE DOKTOR FOX

7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SURVIVOR TV8

10 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1