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İngiltere, Türkiye’yi kırmızı listeye aldı

Türkiye'den giden yolculara 10 gün karantina şartı

8 Mayıs 2021
İngiltere seyahat listesi





17 Mayıs itibarıyla uluslararası yolcu ulaşımına izin vermeye hazırlanan İngiltere Covid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçireceği trafik ışığı sistemine göre sıralanan ülkeleri açıkladı.

Türkiye, Maldivler ve Nepal’le birlikte kırmız listeye dahil edildi. Kararı Ulaştırma Bakanı Grant Shapps bir basın toplantısında duyurdu. Bakan, kırmızı, sarı ve yeşil listelere alınan ülkelerin durumunun her üç haftada bir yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

Kırmızı listedeki ülkelerden seyahat edenler ise İngiltere’ye vardıklarında, masraflarını kendileri karşıladığı bir otelde 10 gün karantinada kalmak zorunda.

 





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8 Mayıs 2021


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