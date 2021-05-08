Çocuk Fitnessçilerden 7 Avrupa şampiyonluğu
KKTC NEV Fitness sporcuları, Uluslararası I.B.F.F Online Avrupa Fit-Kids Şampiyonası’nda yarıştı. Dün (7 Mayıs 2021) gerçekleşen Avrupa Şampiyonası’nda Halter Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takımı’mızdan 7 sporcu şampiyonluk, 2 kişi ikincilik, 4 kişi dördüncülük, 1 kişi beşincilik ve 4 kişi de altıncılık başarısı elde etti. 2012 yılından bu yana ülkemizi temsilen uluslararası arenada mücadele eden Nev Çocuk Fitness Milli Takımı’nda dereceye giren sporcular şöyle:
8 Yaş:Kemal Kaan Tikenoğulları-AVRUPA SAMPİYONU
8 Yaş:Nira Korahan-AVRUPA SAMPIYONU
11 Yaş:Delfin ÜNER-AVRUPA SAMPIYONU
10 Yaş:Almira Karayusufoğlu-AVRUPA SAMPIYONU
16 Yaş:ONAY Erçoban-AVRUPA SAMPIYONU
11 Yaş:Mert Abdullah Pehlivan
5-7 Yaş..Mini Kids Group:
Çınar Odacı/Fitnet Cakır/Mira Ozcan/Doga Daggez-AVRUPA SAMPIYONU
8 Yaş:Masal Piro-AVRUPA 2.
9 Yaş: Armin Kavaz-AVRUPA 3.
9 Yaş:Nehirnaz Özerkin-AVRUPA 6.
11 Yaş:Hazal Akçabey-AVRUPA 3.
11 Yaş:Havva Ateşli-AVRUPA 5.
11 Yaş:Arzu Dastan..AVRUPA 6.
12 Yaş:Diva Avaş-AVRUPA 3.
12 Yaş: İrem Harmancı-AVRUPA 4.
13 Yaş:Dide Durmazer-AVRUPA 4.
14 Yaş: Azra Dirikan-AVRUPA 2.
14 Yaş: Ada Erdal-AVRUPA 4.
11 Yaş:Derin Sah-AVRUPA 5.
13 Yaş:Ayperi Hafızoğlu-AVRUPA 6.
14 Yaş: Gülsen Akgürgen- AVRUPA 6.