Rallide ilk gün Denktaş’ın bugünkü start 10.03’te

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı, Chase Grup sponsorluğunda 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşiyor.

7 Mayıs günü Zet Karting‘in tekrardan kapılarını açması ile başlayan Chase Rallisi’nin servis alanı, Start ve Podyum Seremonisi de yine Zet Karting’de olacak.

Ralli, eski şampiyonların açılış töreninde karting yarışı gerçekleştirmesinin ardından Şampiyonada yarışacak 17 aracın ve 1.gün Özel Etap 1’de Zet SSS katagorisinde yarışan 4 aracın; toplamda 21 yarışcının katıllımı ile 17:00 da start aldı.

İlk günün en hızlısı Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi olarak pistin en hızlı zaman ödülü olan “Zeka Özteknik Best Time” kupasını aldılar.

Sınıflara göre dağılımda ilk günün sınıf birincileri; Sınıf 2’de Rauf Denktaş – Mehmet Mişon, Sınıf 1’de Buğur Kambillili – Niyazi Yorgancıoğlu, Sınıf N’de Barış Kalfaoğlu – Rasim Çetinkaya, Sınıf R’de Önder Zaim – Emre Üngüner ve Sınıf 3’de Mahmut Özer – Ali Burhan oldular.

Yarın (08.05.2021) Cumartesi günü toplamda 7 Özel Etap geçişi ile devam edecektir..

Yarışın ikinci günü saat 10:03’de Özel Etap -2 olan Kozan-1 ile başlayıp, güvenlik sebebi ile iptal edilen Şirinevler etabı yansıra güncellenen programa göre sırasıyla; 11:06’da Aktepe-1, 11:59’da Aktepe-2 den sonra ekipler servis sonrası mücadeleye 13:52’de Kozan-2, 14:55’de Aktepe-3, 15:48’de Aktepe-4 ve son olarak Özel Etap-8 Zet KARTİNG (SSS) ile tamamlanacaktır.

Organizasyon’un ödül töreni 17:30 ’da podyum seremonisiyle yine Zet Kartinde son bulacaktır.