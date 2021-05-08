Kolombiya’da hükümet karşıtı protestoların 10’uncu günü

Hükümetten, eğitime daha fazla bütçe ayırmasını isteyen öğrenciler, ayrıca polisin, protestolarda göstericilere yönelik tavrını slogan ve pankartlarla duyurmaya çalıştı.

Cali’de göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı

Ülkenin 3. büyük şehri Cali’de yolu trafiğe kapatan onlarca kişi, araçların geçişine izin vermezken hükümetin ekonomi politikalarını protesto etti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, polis ile protestocu gruplar arasında çıkan olaylarda durumu ciddi olan yaralıların olduğu öne sürüldü.

Devlet Başkanı Ivan Duque’nin, 2 Mayıs’ta, gösteriler nedeniyle ölü ve yaralıların artması üzerine vergi reformu yasa tasarısını geri çektiklerini ilan etmesine rağmen, sokaklardaki eylemler artarak devam ediyor.

Ölü sayısı 26’ya çıkmıştı

Kolombiya Ombudsman Ofisi’nden en son yapılan açıklamada, 28 Nisan’da genel grev ile başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 24’ten 26’ya çıktığı duyurulmuştu.

Şu ana kadar alınan 145 kayıp vakasından 55’inin bulunduğu, 90 kişi için ise araştırmanın devam ettiği bildirilmişti.