Hava sıcaklığının 36 dereceyi bulacak

Meteoroloji Dairesi’nin hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı iç kesimlerde 33-36 derece olacak.

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık süre boyunca genellikle alçak basınç ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını ve hava sıcaklığının 36 dereceyi bulacağını açıkladı.

Buna göre hava yarın parçalı ve az bulutlu, Pazartesi ve Salı açık, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler de 33-36, sahillerde 26-29 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle kuzey ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Tozlu hava etkili olacak

Tozlu hava bir haftadır bölgedeki etkisini sürdürüyor. Toz, salı gününe kadar etkili olacak.

Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklamada bulunan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, “Cezayir’de derin bir alçak basınç sistemi var. Oradan kalkan toz, yüksek seviye rüzgarlarıyla bölgemize taşınmaya devam ediyor” dedi.

Tozun dağılması için yağışa veya rüzgara ihtiyaç olduğunu kaydeden Buran, “Yağış yok, rüzgar da tozun geldiği yönden estiğinden taşınım sürüyor” şeklinde konuştu.

Gezici alçak basınç sistemlerinin baharda Kuzey Afrika’ya düştüğünü, buradaki çölleşmiş alanlardan kaldırdığı tozu da bölgeye taşıdığını belirten Buran, “Bir haftadır bölge tozlu havanın etkisindeydi. Bu durumun salıya kadar devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Bunun bugüne kadar karşılaştığı en uzun süreli toz taşınımlarından biri olduğunu da kaydeden Buran, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.