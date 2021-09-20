21 bin 248 test sonucu 76 pozitif vaka

KKTC’de son 24 saatte yapılan 21 bin 248 test sonucu 58’i yerel, 76 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 292 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 21 bin 248 test sonucu 58’i yerel, 76 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 292 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

2 kişi yurt dışından gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 58 kişi ise yerel vakadır.

27 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

20 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.248

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 58

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 292

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .732.875

Toplam Vaka Sayısı: 18.798

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.549

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1176

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1115

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 75

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5010

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 705

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 479

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6113

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 52.056