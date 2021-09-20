Ahmet Elbasan anılıyor

Trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Milletvekili Ahmet Elbasan ölüm yıldönümünde kabri başında anılacak.Elbasan’ın ölüm yıldönümü nedeniyle 23 Eylül 2021 saat 17.00’de İskele Kabristanlığı’nda anma töreni gerçekleştirilecek.

Elbasan, 23 Eylül 2001’de Dipkarpaz-Yeni Erenköy anayolu üzerinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 1954 yılında Adana’da doğan Elbasan, 1973 yılında Adana Karşıyaka Lisesi Fen Bölümü’nden mezun olarak 1974 yılında Yeni İskele’ye yerleşip burada hayvan yetiştiriciliği ve ticaretle uğraşmaya başladı. Elbasan, 6 Aralık 1998 genel seçimlerinde Yeni İskele Milletvekili seçilerek Cumhuriyet Meclisi’ne girmişti. Hayatını kaybettiğinde halen bu görevi sürdürmekte olan Elbasan, evli ve 4 çocuk babası idi.