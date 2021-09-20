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Güney Kıbrıs’ta bir can kaybı 156 yeni vaka

20 Eylül 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 64 bin 474 test sonucu 156 covid-19 vakası tespit edilirken bir kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 64 bin 474 test sonucu 156 covid-19 vakası tespit edildiğini ve bir kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Güney Kıbrıs’ta hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 548’e yükseldi.

40’ının durumu ağır 93 kişinin tedavilerine hastanede devam edilirken hastaların yüzde 76,35’inin aşı geçmişinin olmadığı açıklandı



Hastanelerde durum şöyle:

Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(20 hasta)

COVID odası

13

Yoğun bakım ünitesi

7

Lefkoşa

(14 hasta)

COVID odası

9

Yoğun bakım ünitesi

5

Limasol

(30 hasta)

COVID odası

19

Yoğun bakım ünitesi

11

Larnaka

(4 hasta)

COVID odası

4

Baf

(8 hasta)

COVID odası

8

Yoğun Bakım Üniteleri

(17 hasta)

entübe

13

Solunum cihazı hariç

4

 

 





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20 Eylül 2021


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