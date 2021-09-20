Güney Kıbrıs’ta bir can kaybı 156 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 64 bin 474 test sonucu 156 covid-19 vakası tespit edilirken bir kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 64 bin 474 test sonucu 156 covid-19 vakası tespit edildiğini ve bir kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Güney Kıbrıs’ta hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 548’e yükseldi.

40’ının durumu ağır 93 kişinin tedavilerine hastanede devam edilirken hastaların yüzde 76,35’inin aşı geçmişinin olmadığı açıklandı

Hastanelerde durum şöyle: