ÇevreManşetYaşam

2011-2021 dünyanın en sıcak 10 yılı oldu

14 Mayıs 2021
küresel ısınma en sıcak 10 yıl





Dünyanın en sıcak 10 yılı 2011-2020 yıllarında kaydedilirken 2020, sanayileşme öncesine göre 1,2 derece daha sıcak geçti. Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle Nisan 2020’de karbondioksit salınımı yüzde 17 düştü ancak haziranda salgın öncesi seviyeye geri döndü. Küresel ısınma sadece iklim krizine yol açmıyor, tarımdan sağlığa birçok alanda maliyetleri artırıp insan hayatını olumsuz etkiliyor.





Etiketler
14 Mayıs 2021


Başa dön tuşu