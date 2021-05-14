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Kevin Strickland 43 yıl sonra serbest bırakıldı

14 Mayıs 2021
Kevin Strickland





ABD’de yanlış bir mahkumiyet kararı ile hapis yatan Kevin Strickland, suçsuzluğunun ispatlanması sonucu 43 yıl sonra serbest bırakıldı.





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14 Mayıs 2021


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