Ralli sporunun sevilen ismi Mehmet Alptürk hayatını kaybetti.
2018 – 2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Cevdet Alptürk’ün babası Mehmet Alptürk hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu Alptürk’ün ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
2018 – 2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu, sporcumuz Cevdet Alptürk’ün değerli babası eski sporcularımızdan camianın sevilen ismi Mehmet Alptürk’ün vefat haberi bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah’tan rahmet , yaslı ailesine , tüm sevenlerine ve camiamıza sabırlar dileriz.