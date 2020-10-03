20 yaşındaki Mehmet Cilasun hayatını kaybetti

Dün akşam saat 19.00 raddelerinde Güzelyurt-Lefke Anayolu Cengizköy’de, meydana gelen kazada 20 yaşındaki Mehmet Cilasun’un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polisten yapılan açıklamada, Lefke istikametine doğru seyreden FB 939 plakalı salon araç sürücüsü Yeşilyurt’ta sakin Mehmet CİLASUN önünde kendisi ile aynı istikamette seyreden araçları sağından aşırı süratli geçtiği esnada karşı şeritten araç gelmesi sonucu kendi şeridine geçtiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak aracının sol ön kısmı ile toprak sete çarptıktan sonra takla attığı belirtildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan FB 939 plakalı araç sürücüsü Mehmet CİLASUN kaldırılmış olduğu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.