Google, medya kuruluşlarına 3 yılda 1 milyar dolar ödemeyi planlıyor

Google, gelecek 3 yıl içinde dünya çapındaki medya kuruluşlarına, içerikleri için 1 milyar dolardan fazla ödeme yapmayı planladıklarını açıkladı.

Google Orta Avrupa Başkan Yardımcısı Philipp Justus, Google blog’da, “Google News Showcase” olarak adlandırılan projede Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Birleşik Krallık ve Kanada’da yaklaşık 200 yayıncı ile halihazırda ortak çalıştıklarını belirtti.

Justus ayrıca, Belçika, Hollanda ve Hindistan gibi diğer ülkelerde de projenin yakında başlayacağını açıkladı.

Google’ın söz konusu programı, medya sektöründe birçokları için bir “mihenk taşı” olarak görülüyor.

Google’dan tazminat talebi

Almanya’da Bild gazetesi yayıncısı olan Axel Springer gibi medya şirketleri, son birkaç yıldır mahkemeye başvurarak, Google tarafından içeriklerinin kullanılmasının karşılığı olarak maddi tazminat talebinde bulunmuştu.

Alphabet’e ait Google ise şimdiye kadar bu tazminat ödemelerini reddetmişti. Google, kendisi sayesinde bu yayıncıların sayfalarında daha yüksek kullanıcı sayılarıyla daha fazla reklam geliri elde ettiğini iddia ediyordu.