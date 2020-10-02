Verilere göre Trump’ın Kovid-19’dan “ölme ihtimali” 90 kat fazla

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin (CDC) yayımladığı veriler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıklayan Başkan Donald Trump için bu hastalığın daha sert geçebileceğini işaret ediyor.

Başkan Trump, Beyaz Saray’daki üst düzey yardımcısı Hope Hicks’in virüse yakalandığının anlaşılmasından saatler sonra eşi Melania Trump’la Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.

Trump ve Hicks geçen hafta ABD başkanlık uçağı Air Force One’la birçok seyahate katılmıştı.

Daily Mail’in haberine göre 31 yaşındaki Hicks’in düşük risk grubunda olduğu belirtilirken, 74 yaşındaki Trump’ın ciddi semptomlar gösterip hastaneye kaldırılma ihtimalininse çok daha yüksek olduğu belirtildi.

Haberde, CDC’nin paylaştığı istatistiklere bakıldığında Kovid-19’dan hastaneye kaldırılma oranının 65-74 yaş arası için 18-29 yaş grubuna kıyasla 5 kat, ölüm riskininse 90 kat daha fazla olduğu hatırlatıldı.

ABD’li kurumun paylaştığı veriler, enfekte olan 70’li yaşların ortalarındakiler veya daha yaşlı her bin kişide can kaybını ortama 116 kişi olarak göstermişti.

Dartmouth Üniversitesi’nden ekonomist Andrew Levin ağustos ayında Nature.com’a verdiği röportajda, “Kovid-19 sadece çok yaşlı insanlar için tehlikeli değil; 50’li, 60’lı ve 70’li yaşların ortalarındakiler için de son derece tehlikeli” demişti.

Öte yandan uzmanlar koronavirüsün erkekler için daha ölümcül olduğuna dair açıklamalar yaparken, Trump’ın durumunda kilo faktörünün de risk grubunda sayılmasında etkili olduğu ifade edildi.

Salgının başlangıcından bu yana yapılan açıklamalarda ve paylaşılan araştırmalarda obezitenin Kovid-19’un ağır seyretmesi ya da can kaybına yol açmasında önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çekilirken, resmi veriler 110 kilo civarında olduğu belirtilen Trump’ın 30,4 vücut kitle endeksiyle “obez” sınıfına girdiğini göstermişti.

Trump’ın eski doktoru Ronny Jackson 2018’de yaptığı bir açıklamada, Başkan’ın “genel sağlık durumunun iyi olduğunu” belirtmiş ancak yağ ve karbonhidrat oranı düşük bir diyeti takip etmesinin ve rutin egzersiz yapmasının sağlığı için faydalı olduğunu vurgulamıştı.

Daily Mail’in haberine göre görevdeki en yaşlı ABD başkanı olan Trump alkol ve sigaradan uzak dursa da fast food yiyecekler, abur cubur ve dondurmaya düşkün olmasıyla tanınıyor.