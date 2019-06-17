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2. Yarış liderlerin

17 Haziran 2019

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası ikinci yarışı dün Cemsa Sporting Center’de yapıldı

4 KATEGORİDE BİRİNCİLER BELLİ OLDU: Mini kategoride Niyazi Özçınar, Juniorlarda Demir Emre, Senior kategoride Gölgem Paşa ve Expertlerde İzzet Çınar birinci oldu

 

ROK Cup Karting Şampiyonası ikinci yarışı dün sabah Cemsa Sporting Center’de 18 yarışçının katılımıyla yapıldı. Resmi Antrenmanlar, Sıralamalar, 1.yarış ve final yarışı olmak üzere 4 kategoride 4 seans şeklinde yapılan yarışt sabahın erken saatlerinde başlayıp öğle saatlerinde sona erdi. Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ana sponsorluğunda; Spor Dairesi, Kale Boya, Aveon Sigorta, Dedezade, Airtech, Navion ve Nethouse’un katkılarıyla yapılan yarışın bütün kategorilerinde büyük çekişme ve heyecan yaşandı. 1,200 metrelik RC2 pist şeklinde yapılan yarışın 8 yarışçı ile en kalabalık kategorisi miniklerin olduğu kategoriydi. Şampiyonada lider durumda bulunan Niyazi Özçınar, sezonun ikinci yarışını da 40 puanla kazanarak liderliğini sürdürdü. Final yarışında liderliğe yükselen fakat yaşadığı temasla geriye düşen Hasan Macila ve Macila ile büyük çekişme yaşayan Rus sürücü Yannis Zaytsev günü eşit puanlarla tamamlasalar da en iyi tur derecesi Macila’da olduğu için günün ikincisi Macila, üçüncüsü Zaytsev oldu. Bu yarışta Junior kategoride 6 yarışçı mücadele etti. Demir Emre yine iki yarışı da kazanarak 40 puanla günün birincisi olduğu, Şeref Karaoğlan ile Mert Uzun’un çekişmesinden Karaoğlan galip ayrıldı ve ikinci oldu. Podyumu Mert Uzun tamamladı. Senior kategoride yalnız olan Gölgem Paşa, Expert yarışçılarıyla piste çıktı. Kategorisinde birincilik kupasını alan Gölgem Expert yarışçılarıyla keyifli bir mücadeleye girdi. Expert kategoride 2 yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gören İzzet Çınar olurken onu Közün Arpalıklı takip etti. Umut Araz ise iki yarışta da mekanik arıza ile finiş göremedi ve puansız ayrıldı. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel takdim etti. Komiserler tarafından günün yıldızı ise Hasan Macila seçildi ve özel kupasını aldı.

 

Mini Kategori:

1.Niyazi Özçınar               40

2.Hasan Macila                 32

3.Yannis Zaytsev              32

4.Hasan Bedel                   26

5.Rüzgar Miralay              22

6.İsmail Araz                      20

7.Hasan Murat Aşık        18

8.Erin Bolkaner                 16

Junior Kategori

1.Demir Emre                   40

2.Şeref Karaoğlan           34

3.Mert Uzun                     30

4.Mete Saygın                  26

5.Mehmet S. Çelikden      22

6.Salih Zeki Hafız              20

Senior

1.Gölgem Paşa                  40

 

Expert

1.İzzet Çınar                      40

2.Közün Arpalıklı                34

3.Umut Araz                        0

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