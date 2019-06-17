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GG Niyazi Göksun ile nikah tazeledi

Gençlik Gücü’nde Başkanlığa seçilen Sırdaş Kaptanoğlu ve yönetimi Teknik Direktör Niyazi Göksun ile yeniden anlaşmaya vardı

17 Haziran 2019

GG KENDİ FUTBOLCULARINA ÖNCELİK VERDİ: Yenicami’nin transfer listesinde olan Gökhan Özer ile de görüşerek anlaşmak isteyen GG’de yabancı futbolcuları İdan ve Prince Boateng ile sözleşme devam ediyor

 

Ahmet ÖZSOY

 

Süper Ligin başkent temsilcisi Gençlik Gücü’nde Başkanlığa seçilen Sırdaş Kaptanoğlu ve yönetimi Teknik Direktör Niyazi Göksun ile yeniden anlaşmaya vardı.

Suma Zafer’in başkanlıktan ayrılmasından sonra göreve gelen Sırdaş Kaptanoğlu ve yönetimi ilk olarak teknik direktör sorununu çözdü ve Niyazi hoca ile yola devam etti.

 

Futbolcularla Görüşülüyor

Gençlik Gücü’nde teknik direktör Niyazi Göksun gelecek sezona yönelik takımdaki futbolcularla bugün görüşmeye başlayacaklarını söyledi.

Yenicami’nin transfer listesinde olan Gökhan Özer ile de görüşerek anlaşmak isteyen GG’de yabancı futbolcuları İdan ve Prince Boateng ile sözleşme devam ediyor. Sadece Debola ile sözleşmesi devam etmeyen GG’nin 3 oyuncusu ile de anlaşmak istediği öğrenildi.

 

Kaleci Raif İle İlgileniyorlar

GG, geçtiğimiz sezon Kaymaklı’dan ayrılan kaleci Raif ile ilgileniyor. Raif için Kaymaklı ile görüşen GG bu transfer için bir gelişme sağlayamadı.

Kaymaklı’dan alınan Mehmet Kaygısız’ın da Kaymaklı’dan dönmek istediği ve GG’nin bu transferi Raif-Mehmet takası şeklinde gerçekleştireceği öğrenildi.

Futbolcular ve Kulüpler arası bu transfer görüşmeleri devam ediyor.

 

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