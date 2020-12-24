2 genç evinde ölü bulundu

Gönyeli’de Zorlu apartmanlarında bu sabahın erken saatlerinde yabancı uyruklu 34 yaşındaki Abdoulaye YANSANE ve 30 yaşındaki Bangaly CONTE ikametgahlarında ölü bulundu.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Adli Şube ekipleri ile Olay Yeri İnceleme uzmanları, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Söz konusu gençlerin 3-4 gün önce öldükleri düşünülüyor.

Üniversite öğrencisi oldukları belirlenen gençlerin, karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı hayatlarını kaybettikleri üzerinde duruluyor. Olayın yaşandığı oda içerisinde ısınmak maksadıyla kömür yakıldığının tespit edildiği öğrenildi.

2 şahsın kesim ölüm sebebinin belirlenmesi için bugün otopsi yapılacak.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

23.12.2020 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gönyeli’de sakin Abdoulaye YANSANE (E-34) ve Bangaly CONTE (E-30) kalmakta oldukları ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuşlardır.

Bahse konu şahısların vücudunda yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Yapılan soruşturmada adı edilenlerin muhtemelen ısınmak için oda içerisinde yakmış oldukları mangal kömüründen çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri değerlendirilmektedir. Bahse konu şahısların kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsilerinin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.