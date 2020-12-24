Kamu-İş TÜK’ün tüm şubelerinde tam gün grevde

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), çalışanların, “aylardır sigorta ve ihtiyat sandığı primleriyle vergileri yatırılmadığı” gerekçesiyle Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) tüm şubelerinde tam gün grev yapıyor.

Çalışanlar sabah saatlerinde grev nedeniyle Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki merkez binası önünde toplandı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kurum önünde Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, 2020 yılının Şubat ayından bu yana çalışanların sosyal haklarının yatırılmadığını belirterek, bunların vergiler, sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları olduğunu kaydetti.

Bu kesintilerin kişilerin maaşından kesildiğini savunan Serdaroğlu, çalışanların, bordrolarında kesildiğini gördüğünü ve aylarca durumun böyle devam ettiğini ileri sürdü. Serdaroğlu, çalışanların, sağlık işlemleri yaparken veya hastaneye gittiğinde sigortalarının yatmadığını öğrendiğini ifade etti.

Pandemi sürecinde İhtiyat Sandığı’ndan avans borcu almak isteyen çalışanların alamadığını aktaran Serdaroğlu, “Bu yasal bir suçtur, devlet burada yasaları çiğniyor” ifadelerini kullandı.

“Kesintiler nereye gidiyor”

Kişilerin maaşından yapılan kesintilerin nereye gittiğini soran Serdaroğlu, pandemi nedeniyle iyi niyet göstererek, grev yapmadıklarını ancak haziran ayından sonra da aynı tutumun sergilendiğini savundu.

Hala kesintilerin yapılmasına rağmen yatırımların yapılmadığını ileri süren Ahmet Sedaroğlu, çalışanların sağlık hizmeti alamadığını ifade etti.

Yetkililere her türlü çağrıyı yaptıklarını, görüşmeler de gerçekleştirdiklerini dile getiren Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, sorunun çözülemediğini belirtti. Bürokrasi ve yetki sorunları yaşandığını iddia eden Serdaroğlu, bu sorunların üreticiye, çalışanlara, topluma yansımaması gerektiğini kaydetti.

Daha önce yaptıkları uyarı grevine rağmen bir adım atılmadığını savunan Serdaroğlu, bu nedenle tam gün greve gittiklerini söyledi.

Serdaroğlu, somut adım atılmazsa, çözümün ne zaman olacağına dair bir tarih verilmezse, sendika olarak grevler ve eylemlerini daha şiddetli bir şekilde devam ettireceklerinin altını çizdi.

“Süresiz greve gitmek arzumuz değil”

Ahmet Serdaroğlu, “Süresiz greve mi gideceksiniz?” sorusuna, “Süresiz greve gitmek arzumuz değil. Burada üretici de söz konusu, toplum da söz konusu. Toplumu mağdur etmemek adına duyarlı davranıyoruz” yanıtını verdi.

“Kurumun gelirleri borca gidiyor”

Kurumun borç altında olduğunu da ileri süren Serdaroğlu, bir bankadan alınan borç nedeniyle kurumun gelirlerinin borca gittiğini iddia etti. Serdaroğlu, “Toprak Ürünleri Kurumu, borcun faizini bile gelirleriyle ödeyemeyecek duruma geldi. Gelen para borca gidiyor. Bu da ciddi anlamda TÜK’ün geleceğini tehdit etmektedir” şeklinde konuştu.

Borçlanmanın nasıl olduğu ve hesap dökümünü yasal çerçevede talep ettiklerini ifade eden Serdaroğlu, “Bunları aldık, inceleyeceğiz. Çünkü burada söz konusu olan çalışanların geleceği aynı zamanda da kurumun geleceği” ifadelerini kullandı.

Bu yolda sonuna kadar gideceklerini vurgulayan Ahmet Serdaroğlu, grevlerin ardından gerekirse yargı yoluna da başvuracaklarını kaydetti.

“Bu işin peşini bırakmayacağız” diye konuşan Serdaroğlu, sorunlar ötelenirse kurumun KTHY’nin durumuna gelebileceğini savundu.

TÜK’ün üretimin kalbi olduğuna vurgu yapan Serdaroğlu, yeni hükümete, bu konuya süratli bir şekilde hassasiyet göstermeleri çağrısı yaptı.