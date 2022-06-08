2 araç yüz yüze çarpıştı: 3 yaralı

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre dün akşam saat 21.25 raddelerinde Güzelyurt-Lefke Anayolunun 1-2 kilometreleri arasında Lefke istikametine doğru seyreden Hatip SANMAZ (E-25) yönetimindeki ZNU 290 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ömer KONUŞ (E-50) yönetimindeki HC 297 plakalı salon aracın önünü tıkayıp yüz yüze çarpışmışlardır.

Kaza sonucu ZNU 290 plakalı araç sürücüsü Hatip SANMAZ, HC 297 plakalı araç sürücü Ömer KONUŞ ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Keziban KONUŞ (K-43) yaralanarak kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesinde görmüş oldukları ilkyardım tedavilerinden sonra Acil Serviste müşahede altına alındılar. ZNU 290 plakalı araç sürücüsü Hatip SANMAZ tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.