Antarktika’ya yeni yağan karda ilk kez mikroplastik tespit edildi

Canterbury Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Alex Aves’in yaptığı çalışmada, alınan 19 kar örneğinde mikroplastik saptandı.

Araştırmacılar daha önce, Antarktik deniz buzulunda ve yüzey sularında pirinç tanesinden küçük mikroplastiklere rastlamıştı ancak son olarak, yeni gerçekleşen kar yağışında mikroplastikler tespit edilmiş oldu.

Aves, “İnanılmaz derecede üzücü ama yeni Antarktika karında mikroplastik bulmak, Dünya’nın en uzak bölgelerinde bile plastik kirliliğinin boyutunu gözler önüne seriyor.” ifadesini kullandı.

Alex Aves ayrıca, erimiş karda litre başına 29 mikroplastik parçacık tespit ettiğini açıkladı.