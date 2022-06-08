UKÜ, üniversiteler arası Ambulans Rallisi şampiyonu oldu

Kıbrıs Paramedik Derneği tarafından düzenlenen üniversiteler arası Ambulans Rallisi’nde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’na bağlı İlk ve Acil Yardım Programı hem üniversiteler hem de takımlar arasında ilk 3 dereceyi alarak şampiyon oldu.

UKÜ İlk ve Acil Yardım Programı öğretim görevlisi Kadir Çekiç, yarışma için programın farklı sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden 7 takım oluşturduklarını belirterek, söz konusu yarışmaya katıldıklarını ve çeşitli kategorilerde derece sahibi olduklarını kaydetti.

Paramedik Derneği’nin üniversiteler arası koordinasyonu geliştirmek ve bilgi paylaşımını arttırmak amacıyla böylesi bir yarışma organize ettiklerini söyleyen Çekiç, “Taşken Piknik alanında gerçekleşen etkinlikte mesleki bilinci geliştirmek için taşıma, trafik kazası, çoklu yaralanmalar, kalp krizi, enkazdan yaralı çıkarma gibi etaplar oluşturuldu” bilgisini paylaştı.

Öğretim Görevlisi Çekiç, İlk ve Acil Yardım Programı’ndan ralliye katılan 7 takımın hem etaplarda gerçekleştirilen yarışmalarda derece aldıklarını hem de genel klasmanda ilk 3’ü alarak şampiyon olduklarını dile getirerek, “Öğrencilerimizi gösterdikleri performans ve başarı nedeni ile tebrik ediyoruz. Kıbrıs Paramedik Derneği’ne de bizlere böylesi bir yarışma organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum” ifadesini kullandı.