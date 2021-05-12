19’u yerel 31 yeni vaka

“Toplam 6305 test yapıldı, 19’u yerel 31 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6305 olup, 19’u yerel 31 pozitif vakaya rastlanmış 43 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 19 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 1 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-3 / Yenikent-1 / K.kaymaklı-3 / Değirmenlik-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Ortaköy-1

Girne

Girne Merkez-2 / Dikmen-2 / Çatalköy-2/ Zeytinlik-1

Gazimağusa

Yeniboğaziçi-1

Güzelyurt

Aşağı Bostancı-1

12 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6305

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 31

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 19

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.082.542

Toplam Vaka Sayısı: 6781

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6251

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 497

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 423

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 32

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 412

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1055

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3062