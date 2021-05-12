Kıbrıs

Tatar, Restorancılar Birliği yönetimini kabul etti

12 Mayıs 2021
ersin tatar restoranlar birliği yönetimi





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Salih Kayım başkanlığındaki Restorancılar Birliği (RES-BİR) yönetimini kabul etti.

Pandemi koşulları nedeniyle düzenlenen yeme içme ve eğlence sektörünün çalışma saatleri konusunda vakaların azalması ve ülkenin ekonomisi göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini talep eden RES-BİR yönetimi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a konu ile ilgili görüşlerini içeren mektup verdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, ilgili makamlarla istişare içinde konunun değerlendirilerek gerekenin yapılması için elinden geleni yapacağını söyledi.

 





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12 Mayıs 2021


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