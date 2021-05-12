Tatar, Restorancılar Birliği yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Salih Kayım başkanlığındaki Restorancılar Birliği (RES-BİR) yönetimini kabul etti.

Pandemi koşulları nedeniyle düzenlenen yeme içme ve eğlence sektörünün çalışma saatleri konusunda vakaların azalması ve ülkenin ekonomisi göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini talep eden RES-BİR yönetimi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a konu ile ilgili görüşlerini içeren mektup verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, ilgili makamlarla istişare içinde konunun değerlendirilerek gerekenin yapılması için elinden geleni yapacağını söyledi.