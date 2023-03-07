19 Mayıs TMK öğrencilerinden Mustafa Çağatay İlkokulu öğrencilerine İngilizce ders desteği - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

19 Mayıs TMK öğrencilerinden Mustafa Çağatay İlkokulu öğrencilerine İngilizce ders desteği

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
19 Mayıs TMK

Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji (TMK) “Eğitimle Sosyal Değişim Gönüllüleri”, ilkokul öğrencilerine İngilizce derslerinde destek veriyor.

19 Mayıs TMK Müdürü Ziya Tüzel’in açıklamasına göre, Mevlana’nın “Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez” sözünü esas alan okulun 8 ve 10’uncu sınıf öğrencileri, iyilik projesi başlattı.


Proje, 19 Mayıs TMK öğretmenlerinin de desteğiyle ülkenin geleceği olan gençler ve çocukları buluşturarak hem öğrenip hem öğretmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında gönüllü öğrenciler ve öğretmenler, çarşamba ve perşembe günleri okul sonrası Mustafa Çağatay İlkokulu’na giderek oradaki 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine İngilizce dersi takviyesi yapıyor.

Okul Müdürü Ziya Tüzel, derslerin ilkokul müfredatı kapsamında hazırlandığını ve öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak şekillendirildiğini kaydederek projenin, Vakıflar İdaresi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı “İyilikte Yarışıyoruz” yarışmasına da katıldığını ve 2023 yılı bahar dönemi sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Eğitimle Sosyal Değişim GönüllüleriGirne 19 Mayıs Türk Maarif KolejZiya Tüzel
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar