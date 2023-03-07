Erhürman: Bu yaşadıklarımız bize bir takım yükümlülükler yüklüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulları “son siyasi gelişmelerin ve ortak mücadeleye ilişkin yapılacakların değerlendirilmesi” amacıyla toplantı yaptı.

Partiler, BKP Genel Merkezi’nde saat 10.00’da bir araya geldi. Ev sahibi olarak ilk sözü olan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkede, bölgede ve dünyada ciddi gelişmelerin yaşandığını ve bu yaşananların Kıbrıs’ı çok yakından ilgilendirdiğini kaydederek, CTP ile genel bir durum değerlendirmesi yapacaklarını belirti.

Belli bir süre sonra Kıbrıs sorununda masanın kurulmasının ve yeni bir sürecin başlamasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen İzcan, “iki devlet politikasının” gerçekçi, elle tutulur ve kabul edilebilir olmadığını savundu.

İzcan, “Federal çözümü destekleyen, Birleşik Kıbrıs’a inanan, bu statükoyu kabul etmeyen bütün güçlerin birlikte hareket etmesi esastır. Mecburuz. Topluma yol göstereceğiz. Siyasi önderlik yapacağız ve farklılıklarımızı bir zenginlik olarak hazmedeceğiz. Ülkenin ihtiyacı budur” diyerek, BKP’nin bu konuda köprü olmayı kendisine görev bildiğini ifade etti.

Son seçimlerde partisinin CTP’ye destek olduğunu anımsatan İzcan, bundan sonraki süreçte de ana ilkelerin belirlenmesiyle cephenin birlikteliğine yardımcı olmaya devam edeceklerini bildirdi.

“Yaşadıklarımız bize bir takım yükümlülükler yüklüyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, hem yerel seçimlerde BKP’nin verdiği destek için teşekkür etmek, hem de gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Erhürman, Güney Kıbrıs’ta yeni bir liderin seçildiğini hatırlatarak, nasıl bir süreç izleyeceğinin takip edilmesinin ve gerçekten çözüme ulaşmak hedefiyle ortaya çıkacak bir müzakere sürecinin hazırlanmasının gerektiğini kaydetti.

Yaşanan deprem felaketine de değinen Erhürman, Kıbrıs’ın bir deprem bölgesi olduğuna dair bilimsel verilerin netleştiğini, bununla ilgili toplumsal bir seferberlik içerisinde olunması gerektiğini vurgulayarak, depreme ilişkin tüm adayı kapsayan işbirliklerinin yapılmasının önemine dikkat çekti.

Erhürman, “Bu yaşadıklarımız bize bir takım yükümlülükler yüklüyor” dedi.

Tüm yaşanılanların ekonomi üzerinde de ciddi etkileri olduğuna da işaret eden Erhürman, “Ekonomik varoluşumuz açısından da riskli bir durumdayız. Görüş alışverişlerine, birbirimizi dinlemeye en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz” ifadelerini kullandı.

Başkanlar, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan parti başkanları, Türkiye’de mayıs ayında yapılacak seçimle ilgili sorulan soru üzerine kısa değerlendirmelerde bulundu.

İzcan, Türkiye’deki seçimlerin Kıbrıs Türk halkını yakından ilgilendirdiğine dikkat çekerek, muhakkak süreçte bir takım değişiklikler olacağına inandıklarını kaydetti. İzcan, “bizim için önemli olan kendi ülkemizde barışı isteyenlerin, demokrasiye inananların, Birleşik Kıbrıs’ı isteyenlerin güçlü olması, birlik olmasıdır. Türkiye’de yaşananlar bize örnek teşkil etmelidir” dedi.

Erhürman ise, Türkiye’deki seçimleri yakından izlediklerini ancak seçimlere yönelik konuşmayı tercih etmediklerini belirterek, seçim bittikten sonra kimin kazandığı fark etmeksizin gerekli diplomatik girişimleri yapacaklarını aktardı.