19 Haziran Milli Piyango sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) her ayın 9, 19 ve 29’unda düzenlediği çekilişin sonuçları belli oldu.

Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen 19 Haziran 2020 tarihli Milli Piyango oyununda 3 milyon TL’lik büyük ödül çekiliş sonuçları şu şekilde; 2-4-3-5-5-1

19-06-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

243551



100000 TL ikramiye kazanan numaralar

176989



10000 TL ikramiye kazanan numaralar

035182 060242 097500 156569 163720 174433

274423 280104 291722 305299 331923 367563

418576 438159 446808 478336 489641 513059

522899 578093



1000 TL ikramiye kazanan numaralar

033489 034201 034830 049552 049743 055055

062383 071667 087434 087739 094711 097149

122199 132281 135382 143414 151017 167792

177755 185541 188788 191860 234890 252839

254727 254796 260397 313500 314120 394248

400421 404649 407299 432392 438488 439232

467656 475135 489302 500247 509411 526296

530355 532619 546326 562740 566490 571523

579934 593425



Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

01451 02735 03381 03590 06011 10129

12481 12998 15912 20167 22559 27465

27758 28615 29137 29345 29743 31299

35356 37330 41180 46828 53873 56601

58226 60030 60182 64448 65525 68027

68495 69452 70609 70832 72671 74051

76902 78650 89174 89188



Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0026 0225 0671 0727 1021 1025

1479 2082 2676 2742 2839 3919

4149 4428 4544 4824 4829 4962

5035 5080 5765 6306 6396 7621

7967 8616 8998 9232 9286 9501



Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

025 095 178 253 362 399

439 491 516 649 703 728

736 749 864 890 903 917

967 988



Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

06 09 26 46 48 55

90



Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

4 7



3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

043551 143551 203551 213551 223551 233551

240551 241551 242551 243051 243151 243251

243351 243451 243501 243511 243521 243531

243541 243550 243552 243553 243554 243555

243556 243557 243558 243559 243561 243571

243581 243591 243651 243751 243851 243951

244551 245551 246551 247551 248551 249551

253551 263551 273551 283551 293551 343551

443551 543551