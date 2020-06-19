Türkiye

Türkiye’de son 24 saatte 23 can kaybı, bin 214 yeni vaka

19 Haziran 2020
Türkiye vaka sayısı


Türkiye’de son 24 saatte bin 214 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu. Bakan Fahrettin Koca,  “İstanbul ve Ankara son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi Corona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 905’ye yükseldi. Bugün toplam 41 bin 316 test yapılırken, bin 214 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 185 bin 245 oldu. Bugünkü bin 494 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 157 bin 516’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 310, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 769 olduğu açıklandı.

“ÜLKE GENELİNDE YENİ VAKA SAYISI AZALMAYA DEVAM EDİYOR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor” dedi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Türk profesörden kan akışına meydan okuyan mikro robot

Türk profesörden kan akışına meydan okuyan mikro robot

18 Haziran 2020
Photo of Türkiye’de Corona virüsten son 24 saatte 19 can kaybı

Türkiye’de Corona virüsten son 24 saatte 19 can kaybı

17 Haziran 2020
Photo of Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş yaşamını yitirdi

Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş yaşamını yitirdi

17 Haziran 2020
Photo of Aras Kargo Avusturyalıların oluyor: Hisselerin yüzde 80’i devredilecek

Aras Kargo Avusturyalıların oluyor: Hisselerin yüzde 80’i devredilecek

17 Haziran 2020
Photo of Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: Komandolarımız Haftanin’de

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: Komandolarımız Haftanin’de

17 Haziran 2020
Photo of Can Dündar’a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı

Can Dündar’a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı

17 Haziran 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

16 Haziran 2020
Photo of Özersay ve Çavuşoğlu telefonda görüştü

Özersay ve Çavuşoğlu telefonda görüştü

16 Haziran 2020
Photo of AKP’den Ayasofya anketi

AKP’den Ayasofya anketi

16 Haziran 2020
Photo of THY, ABD’deki Türkler için New York’tan özel sefer düzenleyecek

THY, ABD’deki Türkler için New York’tan özel sefer düzenleyecek

16 Haziran 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı