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Lider MTG farklı başladı

19 Haziran 2020
MTG hamitköy maçı


Süper Lig’in 23. Hafta maçında lider Mağusa Türk Gücü deplasmanda karşılaştığı Hamitköy’ü 4-1 yendi.

Süper Lig’in 23. Hafta maçında lider Mağusa Türk Gücü ile Hamitköy, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Lider Mağusa Türk Gücü karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu ve ilk yarıyı bulduğu 4 golle 1-4 önde kapatmayı başardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında taraflar başka gol bulamayınca maç MTG’nin 1-4 üstünlüğü ile sona erdi.

MTG bu sonuçla puanını 59′ yükseltirken ikinci durumdaki Doğan Türk Birliği ile arasındaki puan farkını tekrardan 12’ye yükseltti.

  İlk 11
1.EMRE NALBANT (GK)
5.HALİL İBRAHİM ÇOCUK (C)
4.İBRAHİM KABA
7.HASAN AKKUYU
9.DANIEL CYRUS KALU
10.BROULAYE CAMARA
11.ERAY VUDALI
14.MERT ATEŞ
21.AGİT ALTAN
26.ABOUBACAR KONE
99.İBRAHİM GÜLER
  İlk 11
13.UFUK ŞİMŞEK (GK)
7.YASİN KURT (C)
2.MEHMET GÜRLÜ
6.YUSUF BEYAZİ
8.ADİL YALÇIN UÇAR
10.UĞUR NACİ GÖK
15.MEHMET EROL
22.ÜNAL KAYA
27.EBIMOBOWEI PETER
77.ŞENOL ŞÖFÖR
88.DINOPETER JUDE AIRAODION
  Yedekler
25.BATUHAN SERBÜLENT EKER (GK)
3.MICHAEL MAHMUT ÇAYIRCI
8.ÖMER ALBAYRAK
17.BURAK AŞAN
19.MUSTAFA ÇELİK
23.HÜSEYİN ÇIDAMLI
88.TANER ATEŞ
  Yedekler
1.YUSUF YONTAR (GK)
3.SAMİ ERGAZİ
5.HALİL UÇAR
14.ABDULAZİZ KÖSE
17.NEVZAT DURAN
21.GEORGE ROY VARGERSON
33.ARİF UYSAL
  Goller
ERAY VUDALI, 45.dk (F)
  Goller
DINOPETER JUDE AIRAODION, 5.dk (F)
MEHMET GÜRLÜ, 34.dk (F)
ŞENOL ŞÖFÖR, 40.dk (F)
EBIMOBOWEI PETER, 45.dk (F)


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