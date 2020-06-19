Lider MTG farklı başladı

Süper Lig’in 23. Hafta maçında lider Mağusa Türk Gücü deplasmanda karşılaştığı Hamitköy’ü 4-1 yendi.
Süper Lig’in 23. Hafta maçında lider Mağusa Türk Gücü ile Hamitköy, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Lider Mağusa Türk Gücü karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu ve ilk yarıyı bulduğu 4 golle 1-4 önde kapatmayı başardı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında taraflar başka gol bulamayınca maç MTG’nin 1-4 üstünlüğü ile sona erdi.
MTG bu sonuçla puanını 59′ yükseltirken ikinci durumdaki Doğan Türk Birliği ile arasındaki puan farkını tekrardan 12’ye yükseltti.