1500 TL destek ödemesi başvuruları devam ediyor

2021 yılı için yapılması öngörülen 1500 TL’ye kadar ücret desteği başvuruları ihtiyat.gov.ct.tr adresinden online olarak yapılmaya devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan başvurular sırasında işverenlerin, kendi adına banka hesabı bulunmayan çalışanlarının başvurularını yaparken sıkıntı yaşadıkları ve bu kişilerin başvurularını yapamadıkları bilgimize gelmiştir.

Söz konusu sıkıntının giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmış olup ilgili mercilerle görüşüldükten sonra başvuru sisteminde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Başvuru sisteminde yapılan düzenlemeden sonra işverenler, adına banka hesabı bulunmayan çalışanları için ödeme almak istedikleri bankanın ismini ve çalışanın kimlik numarası veya pasaport numarasını ve talep edilen diğer bilgileri yazarak başvuru yapabilecektir.

Bu şekilde başvurusu yapılan ve ülkemizdeki bankalarda kendi adına hesabı bulunmayan hak sahipleri ise ödemelerini başvuruda seçmiş oldukları veya kendilerine İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından bildirilen bankaların veznelerinden kimlik kartını veya pasaportunu ibraz ederek alabilecektir.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.”